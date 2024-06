Aquara, tanta partecipazione per la 26esima edizione della “Pedalata Ecologica Alburnina”

Grande partecipazione per la 26esima edizione della “Pedalata Ecologica Alburnina”. I partecipanti, in bicicletta, sono partiti da Aquara per attraversare i comuni di Ottati e Sant’Angelo a Fasanella e rientrare, poi, ad Aquara dove si è tenuta la premiazione con la festa di comunità.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco con il supporto dei tre comuni e delle associazioni del territorio, è stata dedicata alla memoria di Lucio Marino, giovane di Aquara scomparso, prematuramente, a soli 14 anni. Lucio quest’anno avrebbe compiuto venti anni.

Ai microfoni di InfoCilento il presidente della Pro Loco di Aquara, Massimiliano Caruso e il vicepresidente, Giampaolo Mastrantuono.