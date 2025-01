Aquara: riaperta in tempi record la Strada Comunale Masusano – Perato

La Strada Comunale Masusano – Perato, nel Comune di Aquara, è stata riaperta, nel primo pomeriggio di oggi, al transito. Il tratto stradale che attraversa località Santo Ianni era stato chiuso ieri, con urgente ordinanza, in seguito alle lesioni del muro di contenimento adiacente alla carreggiata.

Riapertura record

“In tempi rapidissimi ci siamo attivati con i tecnici e il personale specializzato per rimuovere il pericolo. Ad offrire massima collaborazione per garantire la pubblica incolumità anche i volontari della Protezione Civile” ha fatto sapere il sindaco di Aquara, Antonio Marino, annunciando che presto saranno affidati i lavori per la completa messa in sicurezza della strada su cui, temporaneamente, è stato istituito il senso unico alternato.

Il muro di contenimento adiacente alla strada, ora rimosso, aveva subito delle lesioni a causa del maltempo degli ultimi giorni e, pertanto, si era resa necessaria la chiusura dell’arteria ufficializzata con l’ordinanza emessa ieri in seguito alla segnalazione fatta dall’Ufficio di Polizia Municipale da dove aveva spiegato che il muro presentava un’evidente inclinazione.