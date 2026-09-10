Aquara, perizia sul leccio di Piazza Vittorio Veneto: è a rischio cedimento, il simbolo della centro cittadino sarà abbattuto

È arrivato l’esito della perizia tecnica sul leccio (Quercus ilex) di Piazza Vittorio Veneto ad Aquara e il responso è purtroppo netto: l’albero è stato inserito nella classe di propensione al cedimento “D – Estrema” e, secondo quanto indicato nella relazione, dovrà essere abbattuto per salvaguardare la pubblica incolumità. La decisione arriva al termine di un iter di verifica avviato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Marino, che il 4 settembre ha affidato a un tecnico specializzato gli accertamenti sulle condizioni di stabilità dell’esemplare.

Metodologia d’indagine ed esito degli accertamenti

L’indagine è stata eseguita dall’agronomo Michelangelo De Dominicis attraverso la metodologia V.T.A. (Visual Tree Assessment), integrata da specifiche indagini strumentali mediante resistografo. La relazione ha evidenziato una serie di importanti problematiche strutturali e fisiologiche. A pesare sulla valutazione finale è anche la collocazione dell’albero: il leccio si trova infatti nel cuore della piazza principale di Aquara, a ridosso della viabilità carrabile, del passaggio pedonale e degli edifici, all’interno di una zona ad alta frequentazione.

L’impossibilità di interventi conservativi e la sicurezza pubblica

Alla luce delle criticità riscontrate, il tecnico ha stabilito che non vi sono ragionevoli margini di recupero statico e che la situazione di pericolosità, classificata come estrema, non può essere ulteriormente mitigata attraverso interventi gestionali o arboricolturali. L’Amministrazione comunale ha definito dolorosa la decisione di rimuovere l’albero, anche alla luce del valore affettivo e paesaggistico che il leccio rappresenta per la comunità di Aquara. Tuttavia, si tratta di una misura ritenuta strettamente necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini.

Abbattimento e ripiantumazione di un nuovo esemplare

L’abbattimento sarà effettuato da personale esperto. Contestualmente, l’Amministrazione ha annunciato che nell’area sarà piantumato un nuovo esemplare arboreo, individuando una specie maggiormente adatta alle caratteristiche del sito, come indicato dal tecnico.

“Un albero lascerà il posto a un altro albero. La memoria resterà, mentre una nuova vita crescerà nella piazza”, ha dichiarato il sindaco Marino.