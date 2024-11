Aquara: nasce il sito internet ufficiale della Pro Loco

È online il sito internet ufficiale della Pro Loco di Aquara: www.prolocoaquara.it . Sul portale, già attivo e ricco di contenuti, saranno inserite le gallerie fotografiche degli eventi, tutte le informazioni utili a chi vive ad Aquara e a quanti intendono raggiungere e visitare il paese, le date delle iniziative promosse e tutto ciò che c’è da sapere sulla Pro Loco presieduta da Massimiliano Caruso.

Un anno di successi

Una bella notizia a conferma del fatto che l’anno che sta volgendo al termine è stato un anno di traguardi per l’associazione aquarese che, da poco, è iscritta ufficialmente anche al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che abilita la Pro Loco a rispondere ai bandi pubblici, a stipulare convenzioni con le amministrazioni per svolgere attività e servizi di interesse generale favorendo, in questo modo, la comunità e chi ne ha bisogno.

Eventi work in progress

Un lavoro continuo, dunque, quello dei componenti della Pro Loco di Aquara che, in questo periodo, sono già a lavoro per organizzare degli eventi natalizi allo scopo di offrire ai cittadini, ai turisti e ai visitatori momenti e atmosfere uniche nel periodo più magico dell’anno.