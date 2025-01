Aquara: l’Ente programma interventi di ripristino sulla strada Masusano – Perato

Ad Aquara, sulla strada comunale Masusano – Peraro, che passa per località Santo Ianni, nei giorni scorsi, è stato istituito il senso unico alternati a causa di un muro, adiacente alla carreggiata, reso pericolante dal maltempo.

Gli interventi

L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco, Antonio Marino, ha fatto sapere che in tempi rapidissimi si è attivata con i tecnici e il personale specializzato per rimuovere il pericolo. Ad offrire massima collaborazione per garantire la pubblica incolumità anche i volontari della Protezione Civile.

Ai microfoni di InfoCilento, il primo cittadino, Marino, ha fatto il punto della situazione e ha annunciato che per il completo ripristino della strada, l’ente, è già alla ricerca dei giusti canali di finanziamento