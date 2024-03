Aquara: l’Ente omaggia il Comandante della Polizia Municipale dopo 42 Anni di Carriera

Dopo quarantadue anni di carriera è arrivato il momento del pensionamento per Annibale Fauceglia, il Comandante della Polizia Municipale di Aquara, apprezzato e conosciuto da tutti. Presso la Casa Comunale, ieri mattina, Fauceglia è stato omaggiato dall'amministrazione guidata dal sindaco Antonio Marino che gli ha fatto dono di una targa riportante parole di stima.

La motivazione

“Al Comandante dei Vigili Urbani Annibale Fauceglia in segno di stima e gratitudine per l'attività lavorativa svolta con passione, umanità, spirito collaborativo e grande professionalità”. Presenti al momento conviviale i consiglieri e gli assessori comunali Antonio Marino, Rosaria Corvino ed Elena Sorgente, che hanno portato al neo-pensionato gli auguri di tutti gli amministratori e del primo cittadino, i dipendenti comunali tutti e il responsabile dell'Area Vigilanza del comune di Aquara, l'ingegnere Vito Brenca che ha elogiato la dedizione al lavoro di Fauceglia.

Emozione e commozione per la meritata pensione

Presente anche la nuova vigilessa in servizio ad Aquara, Gaetana Arminante. “Vorrei essere ricordato come il vigile urbano che ha detto a tutti sempre la verità” ha affermato Fauceglia con il sorriso, difatti tutti i presenti hanno rimarcato la sua onestà professionale congratulandosi per il traguardo raggiunto.