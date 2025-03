Aquara, il Cilento terra di longevità: Pasquale Natale compie cento anni

Ha spento oggi le sue cento candeline il signor Pasquale Natale di Aquara.

Pasquale si è commosso davanti alla torta preparata per i suoi cento anni, un’occasione importante per festeggiare una persona umile e buona.

Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia

Nato il 25 marzo del 1925, Pasquale, ha sempre lavorato come agricoltore, sacrificandosi per la sua famiglia.

Attualmente, il nuovo centenario del Cilento, vive da solo con il figlio.

Pasquale da qualche anno, ha perso la sua adorata moglie con cui ha avuto e cresciuto anche un’altra figlia che vive a Toronto.

Tanta emozione per il centesimo compleanno di un uomo semplice e che si fa voler bene da tutta la comunità, tante le persone che lo hanno raggiunto per augurargli una vita ancora tanto lunga e felice, proprio come merita.