Aquara: arriva il “parcheggio rosa”, oggi il taglio del nastro

Arriva anche ad Aquara il “Parcheggio Rosa”. Il taglio del nastro è fissato per le ore 12:00 di oggi in Viale della Vittoria, nei pressi delle Poste. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, rappresenta un segno di attenzione e rispetto non solo verso le donne, ma anche verso i futuri piccoli cittadini.

Il Parcheggio Rosa, infatti, darà la possibilità alle future o neo mamme di poter sostare per recarsi alla posta o alle attività vicine, senza dover parcheggiare distanti. A partire da mercoledì 17 luglio, sarà possibile richiedere il contrassegno “Parcheggio Rosa” presso il Comune di Aquara.

Il contrassegno è valido su tutto il territorio nazionale sugli appositi stalli di sosta o sulle strisce blu.