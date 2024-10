Aquara: anziani in gita a Paestum grazie al Comune. Una giornata tra la storia nella Città dei Templi

È stata un successo la “Giornata degli Anziani” che ha visto protagonisti i cittadini di Aquara. Per l’occasione il Comune, guidato dal sindaco Antonio Marino, ha offerto, agli over sessantacinque che ne hanno fatto richiesta, una gita nella Città dei Templi. Un modo per permettere a tanti aquaresi di riscoprire un luogo, a loro vicino, ricco di storia e meraviglie così da dargli modo di apprezzare, ancora di più, le infinite e inestimabili bellezze della propria terra.

Una gita tra storia e divertimento

I partecipanti si sono ritrovati ieri mattina, di buon ora, nella piazza principale di Aquara da dove, con un bus appositamente e precedentemente prenotato, insieme agli stessi amministratori, hanno raggiunto Paestum per visitare gli scavi e il Parco Archeologico. Tanta allegria e condivisione anche durante il pranzo tenutosi, tra balli e canti, presso un ristorante di Capaccio Capoluogo da dove il gruppo di aquaresi ha poi raggiunto e visitato il Santuario del Getsemani.

L’obiettivo: offrire un momento di convivialità

La “Festa degli Anziani” è stata organizzata per offrire un momento di aggregazione, socialità e svago agli anziani e per celebrare la saggezza, l’esperienza e il contributo inestimabile che le generazioni passate hanno dato e continuano a dare alla comunità. Obiettivo riuscito stando all’entusiasmo dimostrato dai presenti durante quella che è stata una domenica diversa e piena di sorrisi.