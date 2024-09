Aquara: amministratori a Pietradefusi per l’ufficializzazione del gemellaggio con i comuni legati alla figura di San Lucido

L’Amministrazione Comunale di Aquara, insieme al sindaco Antonio Marino, ha raggiunto Pietradefusi, in provincia di Avellino, per ufficializzare, anche nel comune, il documento di gemellaggio e il patto di amicizia stilato e firmato già ad Aquara, nelle scorse settimane, con i comuni di Pietradefusi, San Lucido, in provincia di Cosenza e Venticano, sempre in provincia di Avellino.

Un clima di festa e di amicizia ha accolto gli amministratori che hanno avviato, già da tempo, un percorso virtuoso per rivalorizzare e riscoprire insieme la storia e i luoghi di San Lucido, santo a cui la popolazione di Aquara è tanto devota.

Il comune guidato da Marino ha anche candidato a finanziamento un progetto per la riqualificazione del Santuario del paese e della cosiddetta “via di San Lucido” che secondo alcune ricostruzioni sarebbero state proprio percorse dal Santo.