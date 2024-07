Aquara: 31enne evade dai domiciliari per raggiungere la madre, poi si costituisce

Un 31enne di Aquara, già sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari presso una casa di cura a Pellezzano per reati di maltrattamenti in famiglia, è evaso giovedì scorso per fare ritorno a casa dalla madre.

Evade dai domiciliari e si costituisce ad Aquara

Ieri sera, dopo due giorni di fuga, si è costituito presso la Stazione dei Carabinieri di Aquara, diretta dal Maresciallo Maggiore Pierpaolo Coppola.

L’uomo, che dovrà rispondere del reato di evasione, è stato arrestato e comparirà in direttissima davanti all’Autorità Giudiziaria.