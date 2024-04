Aprile è un mese ricco di tradizione, cultura e folklore, che segna l’inizio di una nuova stagione

Aprile, il quarto mese dell’anno, segna l’inizio della primavera nell’emisfero boreale e porta con sé il risveglio della natura dopo il letargo invernale. Già nell’antica Roma era considerato un mese propizio, ricco di festività legate alla fertilità e alla rinascita.

Le giornate si allungano, il sole splende più a lungo e le temperature si fanno più miti. Tuttavia, aprile è anche un mese tradizionalmente piovoso, come suggerisce il proverbio “Quando tuona d’aprile buon segno per il barile“. Le stelle invernali lasciano il posto a quelle estive, con Vega che diventa l’astro più luminoso.

La storia

Nell’antico calendario romano, prima della riforma di Numa Pompilio, era il secondo di dieci mesi e raccoglieva tre importanti festività: i Veneralia legati al culto della dea dell’amore e della fertilità femminile; i Cerealia, in onore di Cerere dea della fertilità della terra e della coltivazione dei campi; i Floralia, dedicati a Flora, divinità italica delle piante utili all’alimentazione, identificata in seguito come “dea della primavera“. Fin dall’antichità, dunque, aprile era visto come il mese della rinascita della natura dopo il lungo letargo invernale, durante il quale la terra presenta le prime preziose fioriture, offrendosi nel contempo nelle condizioni migliori per essere arata e seminata. Non a caso, leggenda vuole che in questo periodo Romolo tracciasse con l’aratro i confini della “città eterna” che prenderà da lui il nome.

Curiosità

Uova di Pasqua: simbolo di vita e rinascita, le uova di cioccolato sono un regalo classico di questo periodo.

simbolo di vita e rinascita, le uova di cioccolato sono un regalo classico di questo periodo. Pesce d’Aprile: il 1° aprile è il giorno degli scherzi innocenti, una tradizione diffusa in tutto il mondo.

il 1° aprile è il giorno degli scherzi innocenti, una tradizione diffusa in tutto il mondo. 15 aprile 1912: il transatlantico Titanic affonda dopo aver urtato un iceberg.

Proverbi