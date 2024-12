Appello urgente: serve sangue per Carmine Fiorillo. Ecco dove si può donare

Si ampliano le iniziative di solidarietà per Carmine Fiorillo, il giovane ragazzo rimasto gravemente ferito in seguito alla caduta di un alberto al Campus di Fisciano.

Le sue condizioni richiedono continue e urgenti trasfusioni di sangue, infatti Carmine ha riportato un importante trauma cranico e a quanto pare anche una lesione alla colonna vertebrale.

Un’emergenza che unisce

L’incidente, avvenuto sabato intorno alle ore 13:15, ha sconvolto la vita di Carmine, della sua famiglia e dei numerosi studenti che si trovavano all’Università di Salerno per seguire i corsi di specializzazione al sostegno.

Ora, la comunità si mobilita per sostenerlo in questo momento difficile. Numerosi appelli sono stati lanciati sui social media, sui vari gruppi WhatsApp e tra la popolazione, sottolineando l’importanza della donazione di sangue per salvare la vita del giovane.

Per rispondere a questa emergenza, diversi centri trasfusionali della provincia di Salerno si sono organizzati per accogliere i donatori. È possibile donare presso i seguenti presidi ospedalieri dell’ASL Salerno:

Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno

Ospedale di Battipaglia

Ospedale di Eboli

Ospedale di Nocera Inferiore

Ospedale di Polla – S. Arsenio

Ospedale di Roccadaspide

Ospedale di Sapri

Ospedale di Vallo della Lucania

E’ importante donare a nome di Carmine Fiorillo.

Le condizioni di Carmine

Carmine è stato sottoposto d’urgenza a un delicato e importante intervento neurochirurgico, ha superato le prime ore del post operatorio mantenendo un quadro clinico stazionario ma le sue condizioni di salute restano delicate e gravi.

Un gesto che fa la differenza

Donare il sangue è un gesto semplice ma di grande valore, in grado di salvare vite umane. In questo momento, il bisogno di sangue per Carmine è particolarmente urgente. Si invitano tutti i cittadini in buona salute a recarsi presso i centri trasfusionali per donare.