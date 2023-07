Appello di Pierro (Lega) a De Luca: Consentire attività all’aperto nei comuni salernitani che dipendono dal turismo

La peste suina africana rappresenta una malattia di estrema importanza che non deve essere sottovalutata. La Lega, conscia della gravità della situazione, ha agito tempestivamente mediante numerosi interventi. Al fine di contenere la diffusione del virus, le normative prevedono la possibilità di bloccare le attività all’aperto nelle zone infette, nonostante la natura non contagiosa del virus per gli esseri umani e altri animali domestici o selvatici.

Tuttavia, tale provvedimento ha colpito duramente 17 comuni nella provincia di Salerno, dove il presidente della Regione ha vietato la raccolta di funghi e tartufi, la pesca, il trekking, la mountain bike, le gite a cavallo, le manifestazioni all’aperto e altre attività.

È importante sottolineare che questi paesi dipendono notevolmente dal turismo montano, e i divieti imposti stanno causando un enorme danno economico alle comunità locali. Pertanto, sorge la legittima domanda riguardo alla posizione del presidente De Luca e alla mancanza di permettere, come in altre regioni, la ripresa delle attività essenziali, parallelamente all’accelerazione del piano di abbattimento dei cinghiali nella zona rossa.

Pierro

L’onorevole Attilio Pierro, membro della commissione Agricoltura e rappresentante della Lega, ha presentato un’interrogazione ai ministri dell’Agricoltura, della Salute e del Turismo per sollevare questa problematica. Egli ha richiesto un’analisi più approfondita della situazione, al fine di individuare possibili soluzioni che consentano la ripresa delle attività economiche vitali per le comunità colpite.

Peste Suina Africana

La peste suina africana rappresenta una sfida complessa da affrontare, ma è fondamentale adottare un approccio bilanciato che tenga conto sia della protezione della salute pubblica che delle esigenze economiche delle comunità locali. Sarebbe auspicabile che il presidente De Luca consideri l’importanza di queste attività per l’economia regionale e valuti l’opportunità di consentire la riapertura graduale, garantendo nel contempo misure di sicurezza adeguate per prevenire la diffusione del virus.

Inoltre, è cruciale accelerare il piano di abbattimento dei cinghiali nella zona rossa, poiché tali animali possono essere portatori del virus e contribuire alla sua diffusione. Un’azione decisa in questo senso potrebbe ridurre significativamente il rischio di contagio e, allo stesso tempo, favorire la ripresa delle attività economiche colpite.

È auspicabile che i ministri dell’Agricoltura, della Salute e del Turismo prendano seriamente in considerazione l’interrogazione presentata dall’onorevole Pierro e lavorino insieme per individuare soluzioni a lungo termine che consentano di bilanciare efficacemente la lotta contro la peste suina africana con le esigenze economiche delle comunità locali. Solo attraverso un approccio collaborativo e una visione olistica della situazione sarà possibile affrontare efficacemente questa sfida e garantire la sicurezza sanitaria e la ripresa economica delle aree colpite.