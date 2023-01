Anziano trovato privo di sensi insieme alla moglie a Sant’Arsenio. È deceduto al Covid Hospital di Agropoli

Ha perso la vita al Covid Hospital di Agropoli nella giornata di oggi, l’anziano che insieme alla moglie, nella mattinata di sabato era stato trovato a terra provo di sensi nella loro abitazione a Sant’Arsenio. Entrambi non davano notizie da diverse ore.

I fatti

Il figlio, che tentava di contattarli dagli Stati Uniti, non riuscendoci ha lanciato l’allarme. Sul posto, allertati dalla Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina che dopo aver forzato il portone dell’abitazione hanno trovato la coppia riversa a terra. Entrambi soccorsi dai sanitari del 118 di Sant’Arsenio e Teggiano, sono stati trasportati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Il trasferimento ad Agropoli

Qui dopo le prime cure, essendo risultati positivi entrambi al Covid, erano stati trasferiti al Covid Hospital di Agropoli in condizioni di salute critiche. Proprio presso il nosocomio agropolese l’anziano, di 98 anni, è deceduto. Ancora gravi le condizioni della moglie.

Ancora da comprendere cosa sia accaduto. Perché i due anziani si trovavano in casa in fin di vita? Forse proprio il virus li aveva ridotti in quelle condizioni?