Antonio Cucciolillo dello Sporting Sala Consilina nella Nazionale Under 19 di Futsal in vista dell’Europeo 2025

La Nazionale Under 19 di futsal è in fase di preparazione per un’emozionante avventura in vista dell’Europeo 2025, con una generazione di talenti pronta a scendere in campo e a lottare per il successo. Tra i giocatori promossi dalla “squadra B Under 19” alla “squadra A Under 19” c’è anche Antonio Cucciolillo, giovane talento dello Sporting Sala Consilina, che si prepara a vivere un’esperienza straordinaria a livello internazionale.

Antonio Cucciolillo, chi è il Nazionale Under 19

Con impegno e passione, Antonio Cucciolillo è riuscito a conquistarsi un posto nella Nazionale italiana di Futsal. Dopo aver già dimostrato il suo valore in diverse competizioni internazionali, Cucciolillo si propone come uno dei punti di riferimento per gli “Azzurrini” in questo nuovo ciclo.

Sotto la guida di Vanni Pedrini, che conosce a fondo il gruppo grazie al suo passato nel ruolo di tecnico, la Nazionale Under 19 si prepara a raggiungere un nuovo livello di preparazione e determinazione. I ragazzi convocati stanno già cimentandosi in stage preparatori che li porteranno a Roma, dove affineranno le proprie abilità e si uniranno come squadra.

Antonio Cucciolillo, classe 2006, studente, rappresenta il talento e la determinazione dei futuri campioni, avendo iniziato la sua carriera calcistica in giovane età e distinguendosi nel panorama del futsal.