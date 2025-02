Sala Consilina, “Job Day”: un incontro per discutere di opportunità di lavoro e formazione

Si è svolto a Sala Consilina, presso il Centro Sociale “Pino Paladino”, il “Job Day: la domanda incontra l’offerta. L’obiettivo “Un’occasione per il tuo futuro professionale”, un evento di grande rilevanza per la provincia di Salerno. Organizzato dal Comune di Sala Consilina, Sviluppo Lavoro Italia, il Centro per l’Impiego di Sala Consilina e la Regione […]