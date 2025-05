Antenna a Palinuro, “no” del Tar: «Stato di Diritto ristabilito»

“A Palinuro lo Stato di Diritto è stato ristabilito”. È stato questo il primo commento del Comitato civico “Difesa Salute e Paesaggio”, appresa la notizia della sospensione dei lavori per l’installazione di un’antenna in località Saline a Palinuro ad opera del TAR Campania.

"Quel paesaggio, quel diritto alla salute, quella natura che abbiamo il dovere di salvaguardare in quanto Riserva di Biosfera, sono fatti salvi. Almeno per ora – hanno aggiunto dal Comitato – Grazie alle energie messe in campo da cittadini singoli e associati e dalle interrogazioni parlamentari dei deputati Pino Bicchielli e Franco Mari, siamo riusciti a sconfiggere chi voleva vendere il nostro territorio alla speculazione delle multinazionali delle telecomunicazioni. Quel paesaggio, quel diritto alla salute, quella natura che abbiamo il dovere di salvaguardare in quanto Riserva di Biosfera, sono fatti salvi. Almeno per ora".

Una lotta però appena iniziata, come hanno chiosato i componenti del Comitato civico, sempre a difesa e a tutela dell’ambiente, del paesaggio e della salute.