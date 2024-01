Anno nuovo, vittoria per l’Agropoli che travolge il Salernum Baronissi

L’Agropoli travolge il Salernum Baronissi a domicilio per 0-3 e ottiene il dodicesimo risultato utile consecutivo.

La Partita

L’Agropoli che deve rinunciare a Rabbeni per squalifica parte con Rimoli alle spalle di Onesto e Corado. I delfini partono subito forte e al 17’ trovano il vantaggio con un gran goal di Sannia A., abile a coordinarsi in una frazione di secondo spalle alla porta e depositare in rete il pallone del vantaggio per l’Agropoli, la squadra di casa tenta la reazione, i ragazzi di mister Ambrosino si abbassano senza rischiare troppo.

Nel finale di primo tempo per il Salernum ci provano sia Delle Donne che Letizia, ma le loro conclusioni non creano problemi all’Agropoli. Si va a riposo sul risultato di 0-1

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre con l’Agropoli che trova il raddoppio su errore difensivo della squadra di casa, ne approfitta Corado che a tu per tu con il portiere lo fredda per lo 0-2.

Il Salernum prova il tutto per tutto spingendosi in avanti e alla metà della seconda frazione di gioco, arriva l’opportunità per riaprire il match, ma dal dischetto Letizia spreca tutto calciando alto.

L’Agropoli approfitta dell’errore dal dischetto della squadra di casa e chiude l’incontro con il giovane Terriuolo che sigla la rete del definitivo 0-3.

Un altro importante risultato

Altri 3 punti importantissimi per i delfini che ripartono da come avevano concluso l’anno, adesso la vetta è sempre più vicina .