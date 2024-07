Ancora un incidente mortale sulle strade del Cilento: Anthony Cangianiello muore dopo un mese di agonia

Non ce l’ha fatta Anthony Cangianiello, il 43enne originario di Piano di Sorrento ma residente a Casapulla nel Casertano, che lo scorso 4 Luglio rimase coinvolto in un violento incidente stradale lungo la Strada statale 18, sul lungomare di Capitello, frazione costiera del Comune d’Ispani. Troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’incidente, che ne hanno determinato il decesso.

La vittima era ricoverata da alcune settimane presso l’ospedale di Caserta nel reparto specializzato maxillofacciale, dove era stato trasferito dopo lo scontro. A determinarne il decesso sono state una serie di complicanze sempre legate alle ferite riportate.

Il 43enne aveva perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava e aveva impattato violentemente il marciapiede presente sul litorale di Capitello.

Trasportato dai Sanitari del 118 in codice rosso presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri, per la vittima di era reso necessario il trasferimento presso in centro maxillofacciale specializzato. Il centauro aveva riportato infatti un importante trauma cranico e un trauma facciale. Ferite che non gli hanno lasciato scampo.