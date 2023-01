Ancora incidenti a Salerno: due giovani in codice rosso in ospedale

Ennesimo incidente a Salerno. Una scia che continua e che dopo la morte della giovane investita e uccisa nei pressi del teatro Verdi inizia a preoccupare i residenti. C’è l’alta velocità da frenare, un pericolo per l’incolumità di automobilisti e pedoni.

L’ultimo incidente a Salerno

L’ultimo incidente, le cui cause sono da accertare, è avvenuto nella notte a Torrione. In questo caso è stato un 27enne lo sfortunato protagonista. Il giovane avrebbe perso il controllo della vettura che si è ribaltata terminando la sua corsa contro un palo della segnaletica stradale posto su un marciapiede.

I soccorsi

L’episodio in via Posidonia. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Due i feriti: il 27enne alla guida ed una coetanea che viaggiava sul sedile passeggero. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Nonostante la gravità del sinistro i due non sarebbero in pericolo di vita.

Alle forze dell’ordine il compito di chiarire la dinamica del sinistro.

I precedenti

La notte precedente sempre a Torrione si era registrato un altro incidente, per fortuna di minor gravità. Ora i residenti chiedono all’amministrazione comunale di accelerare con le misure a tutela della sicurezza stradale. Si parla di attivazione di zone 30 e di un autovelox sul Lungomare per prevenire incidenti e violazioni al Codice della Strada.