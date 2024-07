Ancora furti nel Vallo di Diano, ladri in azione in pieno giorno a Sassano. A Polla rubate bici elettriche ed anfore

Ladri in azione nel Vallo di Diano. A Sassano i malviventi sono entrati in azione in pieno giorno. Ignoti si sono introdotti in un’abitazione di via San Rocco mentre i proprietari erano fuori riuscendo a portare via alcuni gioielli. Proprio nelle scorse ore per affrontare il problema dei furti nelle abitazioni che sta creando indignazione nella comunità, il sindaco di Sassano, Domenico rubino, aveva convocato cittadini e forze dell’ordine per discutere della problematica e trovare soluzioni condivise.

E poi i malviventi sono entrati in azione anche a Polla. Qui sono stati rubati pneumatici da alcune automobili, ma anche due bici elettriche e purtroppo i ladri sono riusciti ad introdursi anche in un’abitazione. Ed ancora sono state asportate delle anfore.

A proposito di furti, i due uomini di Angri ed Ostuni, arrestati nelle scorse ore per furti di autovetture messi a segno anche nel Vallo di Diano, agirono anche a Polla. Fondamentale per risalire alla loro identità le indagini avviate nella prima fase, dagli agenti della Polizia Municipale di Polla, guidati dal Comandante Santoro.

L’acquisizione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza permise di individuare una Jeep arancione che era passata poco prima del furto. Un particolare che attirò l’attenzione fu il fanalino posteriore spento. Analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza, si riuscì a risalire alla targa del veicolo. Tutte le informazioni furono poi trasmesse ai carabinieri che gestirono la denuncia di furto. Da qui le indagini, con nuovi sviluppi, hanno consentito agli uomini dell’Arma di individuare i responsabili ed arrestarli.