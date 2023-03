Ancora furti nel Cilento interno, apprensione anche a Cicerale

C’è preoccupazione tra i residenti di Cicerale, piccolo comune nel cuore del Cilento, a causa dei numerosi furti che si stanno verificando negli ultimi tempi sul comprensorio. La stessa Cicerale non è rimasta indenne. Nei giorni scorsi anche una casa di campagna è stata oggetto di un furto.

Furti e presenze sospette in paese

Ma non è l’unico episodio che ha creato allarme: più di recente, infatti, sono state segnalate alcune persone sospette in paese. Questi avvenimenti hanno messo in allerta i residenti che chiedono più controlli sul territorio e maggiore presenza delle forze dell’ordine per prevenire eventuali furti.

La situazione nel Cilento

Cicerale non è l’unico comune che sta subendo una recrudescenza dei furti. Nelle aree interne del Cilento, infatti, si stanno verificando numerosi episodi simili. In particolare, si segnalano i recenti casi ad Albanella e Roccadaspide, che hanno creato grande apprensione tra la popolazione.

La richiesta di maggiore sicurezza

Di fronte a questa situazione, la richiesta dei cittadini è chiara: maggiore sicurezza e protezione per i comuni del Cilento. Gli abitanti di Cicerale, come quelli degli altri paesi colpiti dai furti, si aspettano un impegno maggiore da parte delle autorità competenti per garantire la tranquillità e la sicurezza del territorio.