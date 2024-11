Ancora furti: allarme anche ad Agropoli

Non si placa l’allarme furti sul territorio cilentano. Sono numerose le segnalazioni che interessano sia i piccoli che i grandi centri del comprensorio, sia a nord che a sud. Dopo i recenti episodi segnalati tra Albanella e i comuni della Valle del Calore, diversi furti sono stati registrati tra Vallo della Lucania e i centri limitrofi, con un aumento dei casi anche ad Agropoli.

Furto in Viale Lombardia

In quest’ultimo centro, nelle scorse ore, i malviventi sono riusciti ad entrare in un’abitazione di Viale Lombardia. Riusciti ad accedere all’interno forzando la porta d’ingresso, hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca di oggetti di valore, riuscendo a individuare anche la cassaforte nella camera da letto. A quel punto hanno sfondato il muro del bagno per sradicarla dal muro. Non è escluso che i ladri avessero un complice a fare da palo, poiché quando i proprietari erano prossimi al rientro, i malviventi sono riusciti a darsi alla fuga dopo aver lanciato la cassaforte dalla finestra situata al terzo piano dello stabile. Poi, attraverso i tubi di scolo dell’acqua si sono calati giù a loro volta.

Per la famiglia che vive nell’appartamento, grande è stata la rabbia nel vedere la propria abitazione violata da ignoti. Non hanno potuto far altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale Compagnia.

Un fenomeno preoccupante

L’episodio, avvenuto giovedì pomeriggio, si verifica a circa un mese di distanza da un altro furto avvenuto nella stessa palazzina di viale Lombardia, dove i ladri erano riusciti ad accedere a un appartamento del primo piano.

Questi non sono casi isolati: nelle ultime settimane sono stati registrati furti anche in altre aree di Agropoli, in particolare nelle zone periferiche. Il mese scorso, i soliti ignoti avevano colpito anche un istituto scolastico nella località Mattine.

Richiesta di maggiore sicurezza

In risposta a questa situazione allarmante, i cittadini chiedono maggior sicurezza, l’implementazione della sorveglianza e un incremento delle forze dell’ordine.