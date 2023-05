Anche la Città di Agropoli protagonista delle Giornate Nazionali dei Castelli con una serie di incontri

Tornano le Giornate Nazionali dei Castelli e Agropoli è pronta ad accogliere gli appassionati di storia e cultura con una serie di incontri e attività.

Ecco il programma degli appuntamenti

Tra i vari appuntamenti, spicca quello del sabato 13 maggio, con visite guidate del Castello Angioino Aragonese a cura di Antonio Capano, Simone Callegaro, Pasquale Fernando Giuliani Mazzei e Nicola Perillo.

Durante la visita, i partecipanti potranno immergersi nella storia del castello e della città, scoprendo curiosità e aneddoti legati alla sua costruzione e alle vicende che l’hanno caratterizzata nel corso dei secoli.

Domenica 14 maggio, presso l’Aula Consiliare Di Filippo, si terrà un convegno con il tema “La presenza dei Saraceni e il Ribat Agroplitano (882-915) nel mondo arabo dell’Italia meridionale medievale”.

Gli interventi

L’evento, che vedrà la partecipazione del sindaco Roberto Mutalipassi e del consigliere delegato alla cultura Francesco Crispino, prevede anche la presenza di importanti relatori come Antonio Capano, delegato per il Cilento dell’Istituto Italiano Castelli, e Alfredo Maria Santoro, docente di Archeologia Medievale dell’Università degli Studi di Salerno. Inoltre, interverrà anche Simone Callegaro, Dottore in Ricerca dell’Università del Salento a Lecce.

Insomma, due giorni di appuntamenti imperdibili per scoprire da vicino la storia e le bellezze del Castello Angioino Aragonese di Agropoli e approfondire il tema della presenza araba nell’Italia meridionale medievale.