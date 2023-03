Anas, quasi ultimati i lavori in corrispondenza del sovrappasso al “Parco Sogno” sulla Cilentana

La SS18/VAR “Cilentana” sta subendo importanti lavori di manutenzione e consolidamento per un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro. L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza e la percorribilità dell’intera strada.

Ecco le novità sui lavori

Entro la prossima settimana, saranno completati i lavori sull’opera al km 101,380, situata nel territorio comunale di Agropoli. Rresta da ultimare una tratta di nuova pavimentazione sul sovrappasso per rimuovere completamente i new jersey presenti.

Per quanto riguarda il sovrappasso di scavalco alla strada comunale via Bolivar (in corrispondenza del km 103,090), le lavorazioni sono state concluse e il cantiere lungo la SS18/VAR “Cilentana” è stato rimosso. La messa in esercizio della sottostante viabilità sarà ora in capo all’Ente Comunale.

Per la realizzazione di queste due opere, sono stati eseguiti lavori strutturali consistenti nella realizzazione di nuovi muri d’ala in cemento armato su ambedue i lati della scarpata stradale, mediante la preventiva costruzione di paratie di pali, oltre ad interventi su cordoli e barriere.

Il senso unico proseguirà fino al mese di aprile

Al momento, sono in corso le lavorazioni su altre due opere, al km 102,650 ed al 102,880, relative al rifacimento dei cordoli per la successiva installazione delle barriere di sicurezza sull’opera. Per garantire la sicurezza degli automobilisti, è stato istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo, che proseguirà fino alla fine del mese di aprile.

Successivamente, le lavorazioni interesseranno gradualmente le restanti quattro opere, con interventi meno impattanti sulla circolazione, afferenti esclusivamente al rifacimento dei cordoli e delle barriere stradali.

In sintesi, gli interventi previsti mirano a potenziare le opere dal punto di vista sia statico che funzionale, al fine di migliorare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’intera statale “Cilentana”. Con questi lavori, si spera di garantire una maggiore sicurezza per gli automobilisti e di favorire lo sviluppo del territorio.