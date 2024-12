Anas, esodo di Natale: oltre 2mln di persone in viaggio. Una vittima sulla A2

È iniziato l’esodo in vista delle imminenti festività natalizie. Rispetto ai volumi di traffico delle ultime settimane Anas ha previsto una crescita della circolazione pari ad oltre 2 milioni di persone in più che utilizzeranno la rete stradale in gestione Anas (+14%).

La situazione su strade e autostrade

Nella giornata di venerdì stimati oltre 13 milioni di transiti e 12 milioni per l’intera giornata di oggi, lunedì 23 dicembre. I maggiori incrementi sono attesi al Centro, al Sud e in Sicilia, arrivando a toccare rispettivamente il +12%, +14% e il +15%. Come sempre si prevede una più marcata riduzione del traffico veicolare tra Natale e Santo Stefano (-20%) a Capodanno (-18%) e all’Epifania (-17%). Per il controesodo si prevede invece una maggiore dilazione dei viaggi, con i primi accenni di rientro nei giorni successivi alla festività del Natale ed in quelli dopo Capodanno.

Una vittima sulla A2

Purtroppo, però, con l’aumento del traffico veicolare aumenta anche il rischio di incidenti. Nella giornata di ieri un ragazzo di 25 anni, Antonio D’Arcangelo, di Montecorvino Pugliano, ha perso la vita in autostrada tra gli svincoli di Pontecagnano e Montecorvino. Si era fermato per un guasto alla sua Smart. Era sceso dalla vettura e una BMW di passaggio lo ha travolto e ucciso lasciando la sua famiglia e la sua comunità in preda allo sgomento.