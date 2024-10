Altra sconfitta per la Calpazio: vince il Buccino

Il Buccino passa al “Vaudano” con le reti di Pierce e Guatieri contro una Calpazio in inferiorità numerica per più di sessanta minuti.

La gara

Nei primi minuto di gioco le squadre si studiano senza trovare grandi occasioni da rete, al 17’il Buccino ci prova con un colpo di testa di Aleksic ma la mira è imprecisa, risponde la Calpazio al 28’ con un calcio di punizione di Scoppetta, tiro forte ma sfera che termina alta.

L’episodio che potrebbe cambiare il match arriva al 32’ quando Bellizzio viene espulso per doppia ammonizione, lasciando la Calpazio in dieci uomini.

Nel finale della prima frazione non succede più nulla, si va al riposo con il risultato di 0-0.

Nella ripresa il Buccino comincia subito forte e al 46’ sugli sviluppi di calcio piazzato, Di Mauro di testa trova un grande intervento di Pellecchia che salva il risultato, la Calpazio nonostante l’ inferiorità numerica al 48’ su contropiede ci prova con D’Avella, ma la sua conclusione termina debole tra le braccia del portiere.

Botta e risposta al 50’ Guatieri calcia ma ancora una volta Pellecchia si fa trovare pronto respingendo in corner, proprio sul corner arriva il vantaggio del Buccino con il colpo di testa di Pierce che sigla lo 0-1.

Il Buccino continua a spingere e al 60’ va vicino al raddoppio con Aleksic, ma Pellecchia respinge un tiro ravvicinato, altra occasione d’oro per la squadra ospite al 70’ su un bel cross di Petrozzino, Pierce potrebbe trovare la doppietta, ma il suo colpo di testa in tuffo termina alto.

Al 72 arriva il raddoppio del Buccino con Guatieri, bella azione personale e destro a giro che non lascia scampo a Pellecchia, ancora la formazione di mister Graziani si rende periocolosa al 78’ sempre con Pierce sugli sviluppi di palla inattiva, ma ancora Pellecchia dice di no.

Nel finale il Buccino gestisce l’incontro senza rischiare nulla, termina così l’incontro con il risultato di 0-2.