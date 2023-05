Alto Adige: il luogo ideale per una vacanza estiva da sogno

So bene che l’Alto Adige non ha bisogno di grandi presentazioni; tutti ormai sanno che è un territorio davvero splendido con cui la Natura, quella con la N maiuscola, ha davvero avuto un occhio di riguardo: verdi vallate, cime montane che definire maestose è riduttivo, torrenti, laghi e fiumi dalle acque fresche e cristalline e tanto altro ancora. Voglio però parlarne comunque perché, recentemente, come tutti gli anni ormai, ho deciso di soggiornare nella provincia di Bolzano e, come sempre, ho trascorso qui una splendida vacanza in Alto Adige.

Il bello dell’Alto Adige è che ogni volta è una scoperta; trovo sempre luoghi bellissimi da esplorare, borghi e città da rivedere, emozioni nuove da vivere, magari facendo un’escursione solitaria nel territorio dolomitico oppure passeggiando con amici lungo i portici di una delle tante bellissime città medievali che si trovano in questa terra.

Ecco perché, ora che siamo prossimi all’estate, voglio suggerirvi qualche meta interessante per il vostro soggiorno estivo. Ma prima di farlo voglio darvi uno spassionato suggerimento: prenotate per tempo la vostra vacanza; perché è sì vero che in Alto Adige le strutture ricettive non mancano, ma è altrettanto certo che sono moltissimi coloro che sceglieranno questa regione per le loro vacanze; perché rischiare di non trovare posto?

3 suggerimenti per una vacanza estiva da sogno in Alto Adige

Appiano sulla Strada del Vino – Il comune di Appiano comprende varie località la cui più famosa è probabilmente San Michele; questa zona è celebre in tutta Italia per i suoi pregiatissimi vini e per i tanti estesi frutteti che caratterizzano il paesaggio; è anche un territorio particolarmente ricco di storia e sono infatti molti i castelli, le fortezze e le residenze signorili che è possibile ammirare da queste parti, la gran parte dei quali visitabili. Da non perdere durante la stagione estiva le settimane enoculturali e un’escursione alle Buche di Ghiacci di Appiano, un fenomeno naturale davvero interessante. Quella di Appiano è comunque una zona che si presta alle vacanze in qualsiasi stagione dell’anno, non solo in primavera o in estate.

Termeno – Termeno è la terra del Gewürztraminer, il vino bianco più profumato al mondo; “Gewürz” significa “speziato” mentre “Traminer” deriva dal nome tedesco di Termeno, Tramin, affascinante villaggio situato a sud del lago di Caldaro. È una meta molto apprezzata non solo dagli amanti del vino, ma anche da tutti coloro che amano praticare attività outdoor come l’escursionismo, la mountain bike, il ciclismo ecc. Consigliata, a chi ama il turismo culturale, una visita all’Hoamet Museum, un notevolissimo ciclo di affreschi romanici che si trova nella chiesa di San Giacomo di Kastelaz.

Altopiano del Renon – L’altopiano del Renon è un bellissimo e soleggiato altopiano dal quale si può godere di una splendida vista sulle montagne dolomitiche; è un vero e proprio paradiso per chi ama trascorrere le vacanze estive facendo escursionismo. Girando da queste parti è anche possibile ammirare le cosiddette “piramidi di terra”, un fenomeno naturale causato da lenti, ma inesorabili fenomeni erosivi. Sicuramente da provare un giro sul treno del Renon, un trenino inaugurato nel 1907 che collega le frazioni di Maria Assunta, Soprabolzano, Costalovara, Stella e Collalbo.