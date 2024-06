Altavilla Silentina, vandalizzata l’installazione artistica all’uncinetto

Nei pressi del santuario della Madonna della Neve di Altavilla Silentina, nelle scorse settimane, era stata installata un’opera all’uncinetto che ricopriva il tronco di un albero, simbolo di rispetto per la natura, di vita e di bellezza, purtroppo l’opera, è stata ritrovata completamente vandalizzata.

A denunciare l’accaduto Beatrice Morra e Marco Cennamo, marito e moglie: “Grazie per l’educazione, per l’eleganza e la serietà dimostrate da chi ha rovinato l’opera frutto di una nostra donazione, una donazione per noi molto importante” hanno fatto sapere i coniugi Morra che, come un fiume in piena hanno aggiunto: “Il nostro paese non merita nulla di buono se sono questi i comportamenti delle persone. È un peccato per il duro lavoro svolto del gruppo delle “Uncinettine di Lorylu”.

Vandalizzata opera all’uncinetto ad Altavilla Silentina

Le componenti del gruppo “Le uncinettine di Lorylu” sono delle volontarie del posto che, capaci di realizzare opere all’uncinetto, già in passato si sono distinte per aver abbellito le strade del comune con le loro creazioni.

“Non ci sono parole, c’è solo da vergognarsi” è stato il commento unanime di tanti cittadini davanti all’insano e insensato atto vandalico.