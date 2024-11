Altavilla Silentina: tutto pronto per la “Giornata Provinciale del Ringraziamento”, ecco il programma

E’ tutto pronto ad Altavilla Silentina per la “Giornata Provinciale del Ringraziamento” promossa dalla Coldiretti Salerno, dal Comune e dalla Pro loco di Altavilla. L’iniziativa si terrà domenica, 10 novembre, in località Cerrelli, presso piazza Don Giustino Russolillo e presso la Chiesa di San Biagio.

Il programma

Si inizierà sin dal mattino: alle ore 9:00 si terrà il raduno dei trattori, alle ore 9:30 apriranno gli stand per la degustazione dei prodotti tipici e della terra a cura della Coldiretti e della Pro Loco e alle ore 11:00 si terrà la solenne celebrazione eucaristica alla presenza del Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa. Non mancherà, a seguire, la cerimonia della benedizione dei trattori.

La festa

“La festa del ringraziamento ha un significato rilevante per il settore agricolo e viene festeggiata dal 1951 dalla Coldiretti, in tutta Italia, per rendere grazie per il raccolto dei campi, per fare un bilancio dell’annata in corso e per chiedere la benedizione per il raccolto della nuova annata” hanno fatto sapere dalla Pro Loco di Altavilla che sta preparando uno stand davvero ricco con il laboratorio della preparazione dei “Triiddi di Altavilla“, un tipico formato di pasta fresca preparato a mano, con la mostra fotografica a cura di Arduino Senatore, con l’esposizione e la vendita a cura di un’azienda agricola del posto e con la mostra delle “Uncinettine di Lorylu“, un gruppo di volontarie altavillesi già note per essersi prodigate nella realizzazione di suggestive opere all’uncinetto che hanno abbellito il paese e attratto visitatori da qualsiasi luogo per ammirarle.