Altavilla Silentina, tentativo di furto in una tavernetta. Il sindaco: “In sette mesi denunciati solo 10 furti”

Il Comune di Altavilla Silentina, preso di mira dai ladri negli ultimi mesi, per la Questura è a basso tasso di criminalità. Lo ha fatto sapere il sindaco Francesco Cembalo rispondendo ai cittadini che hanno chiesto maggiori controlli sul territorio.

È allarme furti sul territorio

Un dato che fa discutere visto che, anche pochi minuti fa, in pieno giorno, i malviventi hanno provato a mettere a segno un furto in una taverna di via Belvedere, la segnalazione è giunta da una cittadina ed è stata diramata sui social network.

Furti e tentativi di furti che non vengono registrati perché, dopo le segnalazioni, i malcapitati non procedono ad esporre formale e regolare denuncia.

L’appello a denunciare

“Da giugno ad oggi sono stati denunciati ai carabinieri solo dieci furti e, giustamente, la Questura ci considera a basso tasso di criminalità e non ritiene opportuno aumentare la sorveglianza. Abbiamo bisogno di fatti certi e di denunce per essere ascoltati, le notizie sui Social non servono a niente, purtroppo. Dalla Questura mi hanno risposto che in altri luoghi vengono denunciati dieci furti al giorno e quindi la sorveglianza può essere aumentata” ha fatto sapere il primo cittadino rinnovando l’invito ai residenti, già avanzato nei mesi scorsi, a denunciare tutti gli episodi di furti che avvengono sul territorio.

Gli altri furti

Nelle ultime ore, ad Altavilla Silentina, si sono registrati almeno due furti e i malviventi avrebbero provato a mettere a segno anche altri due colpi che non sono andati in porto.Ieri sera i cittadini hanno segnalato, ancora una volta tramite i social network, la presenza di un’auto sospetta nei pressi del cimitero, sito a pochi metri dalla strada di ingresso al centro urbano.