Altavilla Silentina, studenti e genitori preoccupati per il trasferimento del plesso scolastico

L’amministrazione comunale li tranquillizza “Altavilla Silentina, dopo cinquant’anni, avrà una nuova scuola e sarà una scuola sicura, moderna, attrezzata ed inclusiva” a comunicarlo è il consigliere comunale Sergio Di Masi che ha tranquillizzato, così, i genitori degli alunni del territorio preoccupati dall’eventualità di un trasferimento degli stessi in sedi scolastiche lontane dal capoluogo. Il problema di trovare degli spazi in cui ricollocare gli studenti del territorio è nato in seguito alla possibilità, avuta dall’ente, di demolire e ricostruire, per garantire un edificio moderno e sicuro, la scuola sita in via San Francesco, ossia presso il capoluogo. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Cembalo, si è espressa più volte sulla questione garantendo alla comunità scolastica un trasferimento presso locali adeguati e siti sempre presso il centro altavillese che, con ogni probabilità, sono stati già individuati.

Una bellissima notizia per il territorio

“La possibilità di poter costruire una nuova scuola rappresenta una notizia bellissima per la quale dovremmo gioire tutti. L’amministrazione comunale ha promesso che, nei due anni necessari alla costruzione dell’edificio, gli studenti sarebbero rimasti presso il capoluogo e di certo sarà così.

La protesta

Manifestare è sacrosanto ma attenzione a non cadere in una psicosi collettiva che qualcuno può strumentalizzare per un suo tornaconto personale” ha continuato Di Masi riferendosi, in particolare, alla protesta pacifica organizzata da alcuni cittadini nei giorni scorsi per dire no all’abbattimento del plesso scolastico sito in via San Francesco e al trasferimento di tutte le attività didattiche presso siti non identificati.