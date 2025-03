Altavilla Silentina, solidarietà e altruismo: inaugurata la panchina della gentilezza | VIDEO

E’ stata una domenica di festa e di solidarietà, quella di ieri, in piazza Don Giustino Russolillo ad Altavilla Silentina, nella frazione di Cerrelli.

La giornata

Durante la mattinata è stata inaugurata la panchina della gentilezza e Niko Peduto, noto come “Niko Ragno Amiko”, ha firmato le copie del suo libro per bambini, i cui proventi saranno donati in beneficenza. Niko ha consegnato anche l’attestato del supereroe ai bambini presenti. Niko, giovane volontario, mascherato da Spiderman, uno dei personaggi più amati dai bambini, puntualmente si reca nei reparti pediatrici degli ospedali per portare sorrisi e allegria ai piccoli che lottano per la vita. Il libro illustrato presentato ieri, oltre a quella di Peduto, porta la firma di Floriana Acito e Rossella Lo Schiavo e il ricavato sarà devoluto all’associazione Ujamaa impegnata in progetti di cooperazione e sviluppo i Africa, con particolare attenzione al Senegal e al benessere dei bambini Africani.

Tra condivisione e attività per i più piccoli

L’evento, che si è avvalso del patrocinio del Comune di Altavilla Silentina, è stato organizzato con il supporto del Forum dei Giovani, della BCC di Aquara e del Cerrelli’s Cafè. Per l’occasione la volontaria Erika Di Matteo, con il sostegno di Assunta Ingenito e Danila Damiano de “L’isola che non c’è”, ha organizzato il laboratorio denominato “L’alfabeto della Gentilezza”, i bambini si sono divertiti a creare, in piazza, delle piccole opere d’arte con parole gentili e amorevoli. La mattinata, che ha visto la partecipazione di tante persone, si è conclusa con l’inaugurazione della “Panchina della Gentilezza” con la cerimonia della benedizione officiata, alla presenza del sindaco, Francesco Cembalo, dal parroco Don Nemeka.

La panchina viola rappresenta un simbolo di condivisione e dialogo ed è stata inserita all’interno di una rete che mappa tutte le panchine della gentilezza installate sul territorio nazionale. “Un gesto gentile, un dolce sorriso, illumina il cuore, rallegra il viso. Basta una mano, una parola sincera e il mondo si accende di luce vera” si legge sulla nuova panchina di Altavilla Silentina.