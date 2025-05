Altavilla Silentina: siglato l’accordo con l’Azienda Speciale Sele Inclusione per la realizzazione di una “Casa rifugio”

È stato ufficialmente siglato l’accordo di collaborazione tra il comune di Altavilla Silentina e l’Azienda Speciale Consortile “Sele Inclusione” per la realizzazione e la gestione di una Casa rifugio destinata all’accoglienza e al sostegno delle donne vittime di violenza. La struttura sorgerà nel territorio comunale di Altavilla.

Il finanziamento

A rendere possibile l’iniziativa è stato un finanziamento della Regione Campania, che ha stanziato 200.000 euro. I fondi verranno impiegati sia per l’adeguamento e l’allestimento dell’immobile individuato, sia per le attività gestionali, affidate alla stessa azienda consortile.

L’accordo

A firmare l’intesa sono stati il Sindaco di Altavilla Silentina, Francesco Cembalo, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Sele Inclusione”, Donato Guercio, alla presenza del Direttore dell’Azienda, Antonio Nuzzolo.

“Abbiamo compiuto un primo, importante passo che segna l’avvio concreto dell’intero iter. La Casa rifugio rappresenta una struttura fondamentale per offrire protezione e assistenza alle donne vittime di violenza, garantendo loro un luogo sicuro e accogliente”, hanno dichiarato il sindaco Cembalo e il presidente Guercio.

Un forte impegno dell’Azienda sul fronte del contrasto alla violenza di genere, grazie anche al lavoro svolto dal centro antiviolenza operativo sul territorio. “I recenti report confermano quanto il fenomeno sia purtroppo diffuso, ma anche quanto siano state efficaci le azioni già messe in campo per supportare le donne. Proprio ad Altavilla Silentina, stiamo costruendo un protocollo di intesa che coinvolgerà istituzioni, forze dell’ordine, Asl e Centro per l’Impiego. Un’intesa che darà il via a numerose iniziative concrete a sostegno delle vittime”, hanno aggiunto Cembalo e Guercio.