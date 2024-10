Altavilla Silentina, presentato il libro del Cavaliere Francesco D’Errico

“I valori della vita – Antologia di pensieri, d’esperienza e di guida morale e spirituale” s’intitola così il libro presentato dinanzi ad una platea di studenti grazie all’organizzazione capillare del Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Altavilla Silentina, Massimiliano Mirra. Presente all’incontro anche il Capitano, Greta Gentili.

Chi è il cavaliere Francesco D’Errico

Il cavaliere Francesco D’Errico è stato Sottotenente dei carabinieri e ha prestato servizio ad Adrano (CT) per poi comandare per 21 anni, da Brigadiere a Maresciallo, la Stazione carabinieri di Borgo Carillia di Altavilla Silentina, in provincia di Salerno.

Già presidente onorario dell’Associazione Nazionale Carabinieri proprio di Altavilla Silentina, da lui fondata e presieduta per un decennio ha ricevuto tanti attestati di stima e numerosi riconoscimenti, tra cui Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana; la Medaglia d’oro per lungo comando; la Croce d’oro per i 40 e i 25 anni di servizio; la Medaglia d’oro Mauriziana per i dieci lustri di servizio; la Medaglia di Bronzo per l’assistenza ed ordine pubblico nelle zone terremotate del Salernitano del 1980/81 e per aver comandato tre mesi la stazione dei CC di Colliano colpita dal sisma.

Dunque, una carriera lunga e piena di sacrificio e senso del dovere, un valido esempio per le nuove generazioni raccontato, dal Cavaliere, anche in tanti altri volumi pubblicati.