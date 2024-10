Altavilla Silentina. Murales granata in ricordo di Pasquale Melito, l’amico di tutti

Si terrà il prossimo 6 ottobre, a partire dalle ore 17.00, l’inaugurazione e benedizione del murales commemorativo in ricordo di Pasquale Melito, giovane altavillese scomparso inaspettatamente due mesi fa.

Il murale per Pasquale Melito

L’opera, un murales di oltre 40 metri, realizzata in piazza Don Giustino M. Russolillo a Cerrelli di Altavilla Silentina dall’artista di Pomigliano D’Arco, Mario Farina “Castì”, è stata fortemente voluta e promossa dal Club Granata Altavilla Silentina. L’improvvisa scomparsa di Pasquale Melito, avvenuta due mesi fa, ha destato dolore e sconcerto in tutta la comunità altavillese, soprattutto nei tanti amici con cui condivideva molteplici passioni, tra cui l’amore viscerale per la sua squadra del cuore, la Salernitana.

“Sono state settimane intense ed emotivamente palpabili quelle che dalla scomparsa del nostro Paki ci hanno condotto alla progettazione prima e realizzazione poi di questo murales. L’intento è quello di far permeare il ricordo di Pasquale proprio in un luogo da lui vissuto nella quotidianità, la nostra piazza, che simbolicamente ricorda anche una delle caratteristiche che maggiormente contraddistingueva Pasquale, ovvero la sua capacità di aggregazione. Dove c’era lui, c’era vita, c’era associazionismo, c’era piazza nell’accezione più vissuta del termine. Ed è anche per questo che è rimasto nel cuore di tutti noi – ricordano con commozione gli amici del Club Granata Altavilla Silentina – Un grazie va all’artista Mario Castì che attraverso la sua rinomata professionalità e la sua spiccata sensibilità è riuscito a rendere in opera d’arte ogni particolare da noi preventivato, nonché alla famiglia di Pasquale, ai genitori e alla compagna Barbara che ci hanno dato la spinta emotiva propulsiva per portare a termine questo progetto”.

Le altre iniziative

Diverse le iniziative già poste in essere in commemorazione del compianto Pasquale dal Club Granata: dal ricordo, nella prima di campionato, allo Stadio Arechi dove l’intero stadio si è fermato per omaggiare la sua persona; alla raccolta fondi promossa dal Club per l’acquisto di un defibrillatore da impiantare su territorio Altavillese; sino alla volontà di apporre alla denominazione del Club Granata Altavilla Silentina anche il nome di Pasquale Melito; nonché l’elezione come Presidente Onorario del Club Granata del papà di Pasquale, Gaetano Melito.

Seguiranno altre iniziative nel 2025 ma seguendo sempre una linea guida ben precisa atta a sposare i principi e gli ideali che caratterizzavano la figura di Pasquale quali: la socialità, l’altruismo, la condivisione e l’aiuto verso il prossimo, prima fra tutti verso i bambini, oltre che l’amore sfegatato per la maglia granata.

Un plauso all’intero Club Granata Altavilla Silentina che con tatto, garbo, rispetto e tanto amore sta portando avanti con autenticità il ricordo di colui che resterà l’Amico di sempre per sempre.