Altavilla Silentina, la comunità saluta suor Yulita: dopo 8 anni trasferita a Pianura

La comunità di Altavilla Silentina ha abbracciato e salutato suor Yulita che, dopo 8 anni, lascia Altavilla a causa dell’imminente trasferimento a Pianura, in provincia di Napoli.

Il saluto della comunità

Durante la messa celebrata questa mattina, nella chiesa di Santa Maria ad Nives, la comunità dei fedeli ha dedicato un saluto speciale a suor Yulita, proveniente dall’isola di Flores, in Indonesia.

“Che grande gioia ci ha dato il Signore, facendoti giungere alcuni anni fa fino a noi, in Italia, in particolare ad Altavilla Silentina. Non potevamo immaginare però, oggi, di ritrovarci a scrivere una lettera di commiato nei tuoi confronti visto che sarai trasferita a Pianura, la cittadina in cui nacque san Giustino Maria Russolillo.

C’è tanto dispiacere ed amarezza nel saperti andare via ma vogliamo esprimerti tutto il nostro affetto e la nostra gratitudine per quanto hai fatto nella nostra comunità” si legge nella lunga lettera della comunità altavillese all’amata suor Yulita, sempre disponibile e gentile con tutti.

“In questa parrocchia hai collaborato con fede ed umiltà col nostro parroco, don Sebastian, regalandoci tanto amore e forza. Suor Yulita, possiamo solo grazie grazie per tutto ciò che hai fatto e augurarci, ma ne siamo certi, che resteremo tutti nel tuo cuore come noi porteremo te nel nostro” , hanno continuato ancora i fedeli che hanno salutato la Suora organizzando, dopo la Santa Messa, un momento di convivialità.