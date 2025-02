Altavilla Silentina: inaugurato il club della Salernitana dedicato a Pasquale Melito

Tante persone si sono riunite, sabato scorso, in località Cerrelli di Altavilla Silentina dove è stato inaugurato il Club della Salernitana dedicato al compianto Pasquale Melito che sorge all’interno della sede municipale di Piazza Don Giustino.

La cerimonia

L’inaugurazione del Club è stata un momento di ricordo e commozione, ma anche di festa e condivisione “Dobbiamo sorridere proprio come Pasquale, con la sua allegria contagiosa, avrebbe voluto. E’ l’unico modo per non far morire il suo ricordo” hanno ricordato i suoi amici di sempre.

Chi era Pasquale Melito

Pasquale morì nell’estate scorsa, a causa di un malore improvviso, a soli 36 anni, era un grande tifoso della salernitana e fu tra i fondatori del Club Altavillese che oggi conta centinaia di iscritti. Durante la serata è stata scoperta la targa con il nuovo logo del locale Club Granata, posta accanto all’enorme murales raffigurante il compianto Pasquale Melito, realizzata lo scorso ottobre dall’artista Mario Castì per volere dei soci.

I componenti del Club sono attivi per promuovere e valorizzare la passione calcistica e l’interesse verso la Salernitana e per perseguire scopi di natura sociale e solidale.