Altavilla Silentina, il Generale Gerardo Iorio alla Direzione Investigativa Antimafia di Roma

Orgoglio ad Altavilla Silentina per il prestigioso incarico conferito al Generale Gerardo Iorio, originario del comune.

Il Generale Iorio è stato protagonista della cerimonia solenne, tenutasi nella storica caserma di Corso Cavour a Perugia, per il cambio di vertice della Legione Carabinieri Umbria che lascerà per essere destinato a Roma, alla Direzione investigativa antimafia.

“È un ruolo di grande responsabilità che il Generale Iorio ricoprirà con l’autorevolezza che gli è propria. Al Generale Iorio il nostro saluto ed i nostri auguri per il nuovo incarico” hanno commentato orgogliosi dalla casa comunale di Altavilla Silentina.

Il Generale Gerardo Iorio, già al comando della Legione carabinieri Umbria, proveniva dal Comando per la Tutela del lavoro e vanta una carriera lunga e d’eccellenza: laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza interna e esterna, perfezionato in Diritto penale dell’impresa e in criminologia generale e penitenziaria, tra i suoi incarichi professionali anche quelli con il Raggruppamento operativo speciale a Bari e a Roma, nonché la guida del reparto operativo del Comando provinciale di Napoli.

Nel corso del tempo ha dato un contributo notevole al suo paese d’origine, in particolare, impegnandosi nella ricostruzione e nella divulgazione dei fatti relativi ai bombardamenti del 1943 che gli altavillesi pagarono a caro prezzo anche in termini di vite umane.

Il Generale Iorio ha contribuito, anche attraverso le sue pubblicazioni, a riportare in luce i luoghi della memoria e torna spesso ad Altavilla Silentina per partecipare a valide iniziative culturali.