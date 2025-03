Altavilla Silentina: i giovani si uniscono per dare vita ad un Centro Sociale

Un luogo in cui confrontarsi e organizzarsi per partecipare al meglio alla vita pubblica, è quanto vogliono realizzare i giovani di Altavilla Silentina che hanno divulgato un manifesto per trovare sostegno al fine di realizzare un Centro Sociale.

“Il nostro paese sta vivendo, come tante altre realtà, un progressivo spopolamento, soprattutto nella parte antica del borgo. I giovani partono in cerca di opportunità altrove, le strade si svuotano, i luoghi di incontro si riducono. Ma noi crediamo che Altavilla Silentina abbia ancora molto da offrire. Crediamo che il futuro possa essere costruito qui, con le nostre mani, con il nostro impegno e con la nostra voglia di restare. Per questo abbiamo deciso di avviare un progetto ambizioso: la creazione di un Centro Sociale, situato proprio alle porte del centro storico del paese” si legge nel manifesto firmato dal gruppo promotore dell’iniziativa di cui fanno parte tanti giovani esponenti del mondo dell’associazionismo altavillese.

Le finalità

L’idea è quella di creare uno spazio aperto a tutti, in cui cultura, formazione e socialità possano diventare strumenti di crescita e cambiamento. Un luogo dove poter organizzare eventi culturali, laboratori formativi, incontri ricreativi e iniziative capaci di creare comunità e rafforzare il senso di appartenenza per offrire ai giovani un punto di riferimento, un luogo di aggregazione e confronto, per promuovere la cultura e la formazione come strumenti di emancipazione e sviluppo e per rafforzare i legami con il nostro territorio.

Le richieste

“Vogliamo anche far capire che ognuno di noi può fare la propria parte per il futuro di Altavilla Silentina. Il centro sociale si sosterrà con attività autogestite, tra cui un piccolo bar interno che aiuterà a coprire le spese di affitto e gestione. Tuttavia, per partire, abbiamo bisogno del sostegno di tutta la comunità. Chiediamo un contributo, piccolo o grande, in denaro, materiali o attrezzature. Ogni aiuto sarà fondamentale per far nascere questo spazio di condivisione e crescita” questo l’appello dei giovani che hanno invitato tutti a sostenere la loro idea.