Altavilla Silentina, ecco i primi risultati dell’analisi delle zanzare acquisite dall’Istituto Zooprofilattico

Dal comune di Altavilla Silentina, guidato dal sindaco, Francesco Cembalo, sono stati resi noti i primi risultati derivanti dall’analisi dei campioni di zanzare raccolti grazie all’ausilio delle trappole poste nei luoghi ritenuti strategici dall’Istituto Zooprofilattico.

Cosa emerge dai risultati delle analisi

I risultati hanno indicato l’assenza della zanzara Culex che ha determinato il caso di encefalite per il cinquantanovenne altavillese ancora ricoverato, in gravi condizioni, presso l’ospedale Ruggi di Salerno.

“Le indagini hanno evidenziato la presenza di altre tipologie di insetti e questo definisce la casualità e soprattutto la unicità di quanto accaduto sul nostro territorio comunale. È un fatto che ci tranquillizza molto, ma non abbasseremo la guardia rispetto al fatto grave che ha riguardato il nostro concittadino e alla necessità di continuare a mantenere alta l’attenzione sanitaria” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale.

Dall’ente, come affermato dal dottore Arcangelo Saggese Tozzi del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, hanno invitato i cittadini a mantenere la calma in quanto non c’è alcun pericolo significativo.

“Stiamo garantendo la sicurezza sanitaria richiesta dal caso e sono in corso, da parte dell’ASL, diverse attività di sorveglianza sanitaria, sono già state previste ulteriori disinfestazioni a settembre dopo quelle dei giorni scorsi” hanno sottolineato, ancora, gli amministratori.