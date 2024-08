Altavilla Silentina, cambia la sede del consiglio comunale. Pronti i locali di “Piastra Parcheggio”

Altavilla Silentina ha una nuova aula per lo svolgimento del Consiglio Comunale e di tutte le assemblee e cerimonie pubbliche. I nuovi spazi, siti presso la sala polifunzionale della struttura che si trova a valle di Via Roma, nella cosiddetta “Piastra Parcheggio”, sono stati riadeguati e riammodernati.

Gli spazi sono stati resi più funzionali e idonei ad accogliere sia il pubblico che i relatori e sono stati dotati, inoltre, di una strumentazione tecnica e logistica che può essere utilizzata con facilità.

Le dichiarazioni

“E’ doveroso ringraziare quanti, in questi anni, hanno lavorato e si sono impegnati per realizzare e completare la struttura che oggi finalmente viene messa a disposizione di tutti i cittadini.

Dallo scorso anno scolastico, e così anche per quello che sta per iniziare, i locali della “Piastra Parcheggio” stanno ospitando gli alunni della Scuola Secondaria di I grado. I nostri ragazzi e le loro famiglie hanno già conosciuto gli spazi. Con il completamento dell’Aula Consiliare, con tutte le strumentazioni, si aggiunge un pezzo ulteriore ed importante per la piena funzionalità” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale guidata dal sindaco, Francesco Cembalo.

Gli alunni hanno dovuto cambiare sede scolastica per permettere i lavori di demolizione e ricostruzione, secondo gli standard più moderni di sicurezza e agibilità, della scuola di via San Francesco. I lavori sono tuttora in corso.