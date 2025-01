AltaProspettiva riapre i corsi per diventare piloti di drone: un’opportunità per il territorio

Per gli appassionati di droni e per chi desidera farne una professione, arriva una nuova opportunità. AltaProspettiva, la nota società con sede ad Agropoli, ha riaperto le iscrizioni ai suoi corsi di pilotaggio di droni.

Una formazione completa

I corsi, sia teorici che pratici, sono progettati per fornire ai partecipanti tutte le competenze necessarie per ottenere le abilitazioni europee A1-A3 e A2, indispensabili per operare con droni di diverse dimensioni e in diversi contesti. “Abbiamo il dovere e la responsabilità di trasformarti in un vero professionista seguendoti passo passo”, dichiarano i responsabili di AltaProspettiva.

Un settore in crescita

Il settore dei droni è in continua espansione, con numerose applicazioni in ambito professionale, come l’agricoltura di precisione, l’ispezione di infrastrutture, la produzione di contenuti video e molto altro. L’ottenimento delle abilitazioni di pilotaggio apre le porte a interessanti opportunità lavorative.

Come partecipare

Per informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione è possibile contattare AltaProspettiva ai seguenti recapiti: