Alta Velocita: l’analisi e le criticità del nuovo tracciato evidenziate dall’avvocato Franco Maldonato

Il dibattito pubblico per la realizzazione della linea ad alta velocità Salerno – Reggio Calabria entra nel vivo. Una dei temi che ha sollevato maggiori perplessità e critiche è la scelta adottata da Rfi in merito al tracciato che dovrà servire il passaggio dei treni ad Alta Velocità. Nello specifico si è deciso di non seguire la linea tirrenica già esistente e di progettare un nuovo tracciato che passi per il Vallo di Diano. Una decisione criticata da più parti e sulla quale da oltre un anno ormai si sta dibattendo. Una questione spinosa più volte attenzionata dall’avvocato Franco Maldonato.