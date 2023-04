Alta velocità e sicurezza stradale: Comune punta ad installare autovelox

Il Comune di Buonabitacolo in campo per garantire più sicurezza sulle strade ed in particolare per limitare l’alta velocità, spesso causa di incidenti.



L’amministrazione comunale, retta dal sindaco Giancarlo Guercio, ha deciso così di «dotarsi di tutti quegli strumenti necessari per consentire un traffico veicolare il più ordinato possibile, ma soprattutto una maggiore sicurezza lungo alcuni tratti stradali sovente teatro di gravi incidenti stradali».

Autovelox a Buonabitacolo: le motivazioni

«Una efficace gestione dei problemi del traffico, richiede l’utilizzo di moderne tecnologie elettroniche», aggiungono ancora da palazzo di città. L’obiettivo, quindi, è quello di sanzionare i contravventori provando in questo modo ad indurli al rispetto dei limiti di velocità stabiliti sul territorio comunale. Ciò attraverso autovelox in grado di rivelare la velocità sia in stazionamento che in movimento. Saranno interessate ditte specializzate che possano non solo fornire le apparecchiature elettroniche necessarie, ma anche i servizi ad esse connesse.

Velocità causa di incidenti

Stando ai dati di ISTAT ed ACI in Italia le principali cause d incidenti sono legate a distrazione del conducente, mancato rispetto della segnaletica stradale (semaforo, stop e dare precedenza) e appunto velocità elevata.

Buonabitacolo non sarebbe l’unico comune a scegliere di utilizzare autovelox per provare a reprimere il fenomeno dell’alta velocità