Alta velocità, buche e lampioni spenti: «Serve più sicurezza». L’allarme dei residenti di Cerrelli

Via della Pace, in località Cerrelli di Altavilla Silentina, rappresenta un pericolo per i cittadini. A lamentarlo, segnalandolo all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cembalo, sono proprio i residenti.

Le segnalazioni dei residenti

“Quando vi decidete a mettere in sicurezza la strada?” ha tuonato una donna del posto rivolgendosi agli amministratori. Il pericolo, a quanto pare, è rappresentato dall’alta velocità delle auto che attraversano le zona, dovuta anche alla mancanza di controlli.

L’asfalto, inoltre, presenta delle buche e delle crepe in diversi punti e i lampioni della pubblica illuminazione spesso rimangono spenti anche nelle ore serali.

Le richieste

I cittadini hanno sollecitato chi di dovere, con lo scopo di risolvere il problema, tempestivi interventi di manutenzione e maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine in modo che, anche le sanzioni emesse agli automobilisti non rispettosi dei limiti di velocità, possano far sì che il triste e pericoloso fenomeno diminuisca.