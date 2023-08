Almanacco | sabato 19 Agosto: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 19 agosto è la Giornata Umanitaria Mondiale, che ricorda il giorno in cui 22 persone hanno perso la vita a seguito dell’attentato al quartier generale delle Nazioni Unite a Baghdad, in Iraq, nel 2003. Nel corso degli ultimi 19 anni, 1353 operatori umanitari sono stati feriti mentre fornivano aiuti umanitari.

Si chiama World Humanitarian Day, un evento internazionale istituito ufficialmente dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite l’11 dicembre 2008 in risposta all’attacco terroristico avvenuto il 18 agosto 2003 nel quartiere generale delle Nazioni Unite a Baghdad dove rimasero uccise 22 persone.

L’intento è quello di promuovere la sicurezza delle persone impegnate in attività di aiuto umanitario e delle popolazioni che necessitano di tale aiuto. In questa giornata i leader politici di tutte le nazioni sono chiamati a fare il possibile per proteggere le popolazioni colpite da conflitti diffondendo tale messaggio:

“Noi non possiamo aiutare tutti, ma tutti sono in grado di aiutare qualcuno”. Ecco un altro dei motti dei volontari di DonK HM: ognuno di noi può fare qualcosa per gli altri, con gli strumenti che ha a disposizione. Aiutare gli altri significa anche aiutare se stessi!

Santi del giorno

San Ludovico di Tolosa (Vescovo)

San Giovanni Eudes (Sacerdote)

Sant’Italo (Martire)

Etimologia: Ludovico, deriva dal germanico antico Chlodovech, adattato in seguito in Hludwig. Questo termine risulta composto da hlud, “gloria” e wig, “guerriero”. Il significato complessivo è dunque “guerriero celebre, valoroso guerriero”.

Proverbio del giorno:

Agosto empie la cucina e settembre la cantina.

Aforisma del giorno:

La strada dei nostri desideri deve essere circoscritta e limitata ad un breve limite delle utilità più prossime e contigue. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1991 – Golpe in Urss (31 anni fa): In contrasto con l’azione riformatrice avviata da Michail Gorbaciov con la “Perestrojka” del 1987, alcuni vertici militari e dello Stato mettono in atto un golpe. L’obiettivo è quello di far saltare la firma del Nuovo Trattato d’Unione, che avrebbe trasformato l’Unione Sovietica in una federazione di repubbliche indipendenti sotto un unico presidente. Il blitz ha i suoi riferimenti nel vice di Gorbaciov, Gennadi Janaev, nel primo ministro Valentin Pavlov, nel ministro della Difesa Dmitriy Jazov e nel capo del KGB Vladimir Kryuchkov, uniti nel “Comitato generale sullo stato di emergenza”.

Sei nato oggi? I nati il 19 agosto sono spesso assorbiti da questioni inerenti all’occultazione o alla divulgazione di notizie riguardanti sia se stessi sia gli altri; tali notizie possono essere di carattere personale oppure riferirsi ad argomenti oggettivi di carattere scientifico, filosofico o naturale. In genere, dopo averle tenute per sé per un pò, queste persone finiscono per portarle in grande stile all’attenzione del mondo. I nati in questo giorno sono piuttosto difficili da classificare: proprio quando sembra di averli finalmente capiti e “inquadrati”, essi sfuggono ai criteri fissati, e per questo sono spesso accusati, a torto, di essere inaffidabili e indegni di fiducia. Per comprenderli fino in fondo, occorre anzitutto accertare come mai abbiano tanto bisogno di rimanere nell’ombra in alcuni casi e di rivelarsi, invece, in altri.

Celebrità nate in questo giorno:

1953 – Nanni Moretti (69 anni fa): Nato a Brunico, in provincia di Bolzano, è un regista, produttore cinematografico e attore, tra i migliori in circolazione.

1969 – Matthew Perry (53 anni fa): Nato a Williamstown, in Massachusetts, è un attore statunitense di origine canadese, diventato famoso grazie alla sit-com Friends, con il personaggio di Chandler Bing.

1946 – Bill Clinton (76 anni fa): Nato a Hope, in Arkansas, è un politico ed esponente di rilievo del Partito Democratico americano.

1883 – Coco Chanel (139 anni fa): Nata a Saumur, nella Loira francese, Gabrielle Bonheur Chanel è stata una delle più acclamate stiliste del Novecento e una pioniera del concetto di femminilità nella moda.

Scomparsi oggi:

1954 – Alcide De Gasperi (68 anni fa): La più alta figura di statista che l’Italia abbia conosciuto, ricordato come primo Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica e padre fondatore dell’Unione Europea.

1936 – Garcia Lorca (86 anni fa): Poeta tra i più insigni del Novecento europeo e principale esponente della cosiddetta età d’argento della letteratura spagnola, la raffinatezza e l’impeto dei suoi versi continuano ad affascinare.

1662 – Blaise Pascal (360 anni fa): Ricordato tra le personalità di maggior rilievo del Seicento, contribuì allo sviluppo del sapere con i suoi studi di matematico, fisico, filosofo e teologo.