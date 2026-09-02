Almanacco di oggi, mercoledì 2 settembre 2026: meteo, eventi, santo del giorno e curiosità nel Cilento e a Salerno

Buongiorno e benvenuti all’almanacco quotidiano di InfoCilento. Ogni giorno vi accompagniamo con le previsioni meteo per il Cilento e Salerno, gli appuntamenti da segnare in agenda in provincia, il santo che si festeggia oggi e un tuffo nella storia con gli accadimenti del 2 settembre. Ecco tutto quello che c’è da sapere per iniziare bene la giornata di mercoledì 2 settembre 2026.

Meteo per Cilento e Salerno

La giornata si apre all’insegna della stabilità su tutta la provincia. Su Salerno città il cielo sarà velato o poco nuvoloso, con temperatura minima attorno ai 24°C e massima che salirà fino a 31°C nel primo pomeriggio. Mattinata soleggiata, qualche nube in più nel pomeriggio e schiarite in serata; venti deboli da Sud al mattino, che rinforzano moderati da Sud-Ovest nelle ore centrali, per poi tornare deboli in serata. Qualità dell’aria buona, indice UV elevato (attorno a 7) nelle ore di massima insolazione.

Sul litorale del Cilento il tempo si conferma sereno o poco nuvoloso, con mare poco mosso e temperatura dell’acqua che sfiora i 29°C: condizioni ancora ottime per una giornata al mare. Anche il resto della Campania, protetta da un promontorio di alta pressione, vive una giornata soleggiata e senza fenomeni significativi, con punte di 30°C nelle zone interne.

Chi preferisce la montagna può approfittarne per una escursione nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dove le temperature restano più fresche e gradevoli rispetto alla costa.

Eventi in provincia di Salerno

Il calendario degli appuntamenti resta piuttosto tranquillo in questa giornata infrasettimanale, ma il territorio si prepara ad alcuni eventi enogastronomici e culturali nelle prossime settimane: a Cannalonga sta per tornare la storica Fiera della Frecagnola (10-14 settembre), mentre a Eboli è in arrivo la Festa del Baccalà (dal 18 settembre). Per chi cerca qualcosa da fare oggi, restano valide le classiche mete della bella stagione: le spiagge del Cilento, ancora molto frequentate, e i borghi dell’entroterra, ideali per una passeggiata serale lontano dal caldo più intenso. Vi invitiamo a consultare la nostra sezione eventi per gli aggiornamenti in tempo reale su sagre, mercatini e manifestazioni nei comuni della provincia.

Santo del giorno

Il 2 settembre la Chiesa cattolica ricorda San Zenone martire, come riportato dal Martirologio Romano. Nello stesso giorno viene venerato anche Sant’Elpidio, eremita la cui memoria è particolarmente sentita nel Piceno, dove diverse località portano il suo nome.

Accadde oggi

Il 2 settembre è una data ricca di eventi storici:

• 1752 – Il Regno Unito adotta ufficialmente il calendario gregoriano.

• 1910 – Ha inizio la Rivoluzione messicana guidata da Francisco Madero.

• 1932 – Il fisico Carl Anderson scopre il positrone, la prima antiparticella osservata.

• 1944 – Anna Frank e la sua famiglia vengono deportati verso Auschwitz.

• 1945 – Con la firma della resa del Giappone si conclude ufficialmente la Seconda guerra mondiale.

• 1973 – Muore lo scrittore J.R.R. Tolkien, padre del fantasy moderno.

Tra i nati di oggi ricordiamo lo scrittore Giovanni Verga (1840) e il tennista Jimmy Connors (1952).

Le notizie di ieri

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