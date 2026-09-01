Cilento

Capaccio Paestum, si dimette il commissario Gradone: ente di nuovo senza guida

Armando Gradone lascia l'incarico a Capaccio Paestum dopo una settimana per motivi di salute. Il Prefetto di Salerno dovrà nominare un nuovo commissario

Di: Ernesto Rocco
Caso Capaccio Paestum: Consiglio comunale sospeso, nominato il Commissario Armando Gradone

Nuovo colpo di scena per la guida amministrativa di Capaccio Paestum. Ad appena sette giorni dal suo insediamento, il commissario prefettizio Armando Gradone ha rassegnato ufficialmente le dimissioni dall’incarico. Alla base della decisione vi sarebbero sopraggiunte ragioni di salute. Non solo: l’ex Prefetto, 68 anni, risiede infatti a Siena e non poteva garantire una presenza costante sul territorio.

Un quadro amministrativo e finanziario complesso

Al contempo la città di Capaccio Paestum è alle prese con problemi di varia natura essendo ancora sotto il vaglio di Viminale e Prefettura e soggetto ad un piano di riequilibrio finanziario.

L’iter per la nomina del nuovo commissario

A seguito della rinuncia da Armando Gradone, la responsabilità passa ora al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, chiamato a individuare in tempi brevi un nuovo commissario prefettizio per garantire la continuità amministrativa del territorio.

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